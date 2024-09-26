Москвичей призвали попрощаться с солнцем

Синоптик Шувалов: на выходных Москва попрощается с солнцем

В конце текущей недели москвичам придется попрощаться с солнечной погодой. Готовиться к похолоданию и дождям жителей столицы призвал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает RT.

«На выходных мы попрощаемся с солнцем. Не навсегда, конечно, но впервые за очень продолжительное время», — рассказал синоптик. По его словам, во вторую половину пятницы, в субботу и вечером воскресенья в Москве пройдут дожди, а температура заметно упадет.

В дневные часы ожидается плюс 14-19 градусов. «Единственное, в воскресенье может быть чуточку прохладнее, ближе к плюс 14 градусам. А в пятницу и субботу, наоборот, ближе к плюс 19 градусам», — отметил Шувалов. Он добавил, что с понедельника осадков не ожидается, однако низкая температура сохранится.

Ранее москвичей предупредили о резком понижении атмосферного давления к выходным.