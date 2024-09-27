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13:53, 27 сентября 2024Экономика

Москвичи пережили рекордно теплую ночь

Синоптик Позднякова: ночь на 27 сентября в Москве была рекордно теплой

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Для Москвы и области ночь на пятницу, 27 сентября, оказалась рекордно теплой за последние несколько десятков лет. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, минимальная температура воздуха на ВДНХ составила 15,9 градуса тепла. «Таким образом, ночь 27 сентября в столице стала самой теплой в последней пятидневке сентября за последние 80 лет!» — написала Позднякова.

Прежде самая высокая минимальная температура была зафиксирована 28 сентября 1991 года. Тогда столбики московских термометров поднялись до 14,5 градуса тепла.

Ранее москвичей предупредили об аномальном начале октября. Согласно прогнозам, первые дни месяца будут теплее климатической нормы.

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      Александра Качан
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