Москвичей предупредили об аномальном начале октября

Синоптик Позднякова: в начале октября погода в Москве будет теплее нормы

В начале октября температура воздуха в Москве будет выше климатической нормы. Об аномально теплой погоде предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передает «Москва 24».

Превышать норму в этот период будет и количество осадков. По прогнозам синоптика, в столице выпадет снег с дождем. «В первой пятидневке октября прогнозируются осадки в виде дождя. В ночные часы температура будет опускаться до плюс 5-10 градусов Цельсия, а днем — подниматься до плюс 12-17 градусов», — рассказала Позднякова.

В середине месяца ночные температуры опустятся до 2-7 градусов Цельсия, а дневные — до 11-16 градусов. В конце октября ночью будет от минус 2 до минус 7 градусов, а днем — около 0 градусов Цельсия, заключила метеоролог.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что включать отопление в Москве пока рано. Обычно отопительный сезон в столице начинается, когда среднесуточные температуры не поднимаются выше 8 градусов в течение пяти дней.