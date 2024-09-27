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13:38, 27 сентября 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали очередную волну потепления

Синоптик Тудрий: в Москве вновь потеплеет на следующей неделе

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В пятницу, 27 сентября, в Москву пришел холодный фронт. Когда на смену ему придет очередная волна потепления, в эфире передачи «Доброе утро» на «Первом канале» рассказал заместитель директора Гидрометцентра России Кирилл Тудрий.

С приходом циклона в столичный регион пойдут долгожданные осенние дожди. «Осадки появляются. Вот это ключевая вещь. То есть сегодня, наконец-таки, мы ждем дождь», — отметил синоптик. Также усилились порывы ветра — в эти дни они достигнут скорости 18 метров в секунду.

По прогнозам специалиста, низкие температуры задержатся в Москве ненадолго — антициклон накроет столицу уже в начале следующей недели, и столбики термометров пойдут вверх. «Будет днем снова теплее, снова без осадков, снова солнце», — заверил метеоролог. Пик похолодания, по его сведениям, придется на понедельник, 30 сентября.

Ранее москвичей предупредили об аномальных для начала октября температурах. Вплоть до середины месяца воздух, как обещают метеопрогнозы, будет прогреваться до плюс 17 градусов, и только к концу октября в мегаполисе похолодает до нуля.

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      Виктория Клабукова
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