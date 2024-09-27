Мужчина без причины ударил по голове 81-летнего туриста и лишил его жизни

CBS News: в Детройте мужчина без причины ударил по голове 81-летнего туриста

В США местный житель без причины ударил по голове туриста и лишил его жизни. Подробности сообщил канал CBS News.

7 сентября Лоуренс Деонте Гилкрист из Детройта внезапно напал на 81-летнего Дитера Кирша из Бремена, Германия, и ударил его по голове. Мужчина упал на землю без сознания, где его нашли полицейские. Иностранца доставили в больницу, где врачи выхаживали его до 17 сентября, однако спасти пожилого путешественника не удалось.

В результате обвинения в отношении Гилкирста, которому сначала вменяли только нападение, ужесточили. Сейчас он находится под следствием, следующее заседание суда назначено на 3 октября.

Ранее в Таиланде гид напал на китайскую туристку из-за того, что та отказалась сделать покупку в ювелирном магазине. Позже выяснилось, что мужчина работал нелегально.