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08:31, 27 сентября 2024Забота о себе

Мужчинам указали на неожиданную пользу кофе для потенции

Фото: Jens BÃ¼ttner / Globallookpress.com

Кофеин улучшает кровообращение и положительно действует на потенцию, заявил уролог Джошуа Гонсалес. Подробнее о действии кофе на мужской организм он рассказал Men's Health.

Врач отметил, что неожиданная польза кофе была обнаружена во время исследования. По его словам, у мужчин, которые выпили 50 миллилитров черного кофе, кровоток в теле, и в том числе в области половых органов, усиливался на 30 процентов по сравнению с теми, кто пил такой же напиток без кофеина. Уролог добавил, что эффект сохранялся в течение 75 минут.

Гонсалес указал, что слишком сильно надеется на действие бодрящего напитка не стоит, так как он точно не заменит средства для потенции. Тем не менее уролог назвал его хорошим средством для поддержания кровотока. «От притока крови в значительной степени зависит сексуальное здоровье мужчины», — заключил он.

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Ранее диетолог, нутрициолог Ирина Писарева рассказала, что кофе положительно действует на когнитивные функции. По ее словам, похожими свойствами обладают ячмень, авокадо и миндаль.

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      Алиса Дмитриева
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