Названы защищающие от деменции продукты

Диетолог Писарева: авокадо и бобовые снижают уровень плохого холестерина

Высокий уровень плохого холестерина в крови со временем может привести к развитию болезни Альцгеймера, предупредила диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. Защищающие от деменции продукты она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

Избыток плохого холестерина в крови, уточнила она, связан с ожирением, курением, избыточным весом, недостаточной активностью, большим потреблением насыщенных жиров, легкоусвояемых углеводов, рафинированных кондитерских изделий. Однако, по словам Писаревой, увеличить уровень хорошего холестерина можно с помощью некоторых продуктов: авокадо, ячменя, миндаля, бобовых, овса, кофе, продуктов из средиземноморской диеты.

Диетолог обратила внимание на то, что все эти продукты снижают уровень холестерина и снижают риск развития болезни Альцгеймера: так, в авокадо содержатся мононенасыщенные жиры, способствующие снижению уровня плохого холестерина и повышающие уровень хорошего. Кофе, в свою очередь, в небольших количествах положительно влияет на когнитивные функции, отметила врач.

Для профилактики деменции Писарева порекомендовала не злоупотреблять алкоголем и выбирать качественное спиртное и употребляя его в небольших количествах — не более одного бокала. Это, отметила врач, тоже может стабилизировать уровень холестериновых клеток и улучшить общее состояние человека.

Ранее врач-диетолог Людмила Денисенко перечислила продукты и напитки, которые полезно есть и пить перед сном. По словам эксперта, улучшить сон помогает аминокислота триптофан.