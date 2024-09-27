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15:05, 27 сентября 2024Россия

На берегу российской реки нашли лодку с заживо сгоревшим мужчиной

В Свердловской области мужчина заживо сгорел в пожаре на лодке

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Свердловской области местный житель заживо сгорел в своей рыбацкой лодке во время отдыха со знакомым. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, лодку со сгоревшим 59-летним россиянином нашли еще в августе на берегу реки Сосьва в районе поселка Гари. Ноги мужчины лежали на борту, а голова находилась в воде.

Незадолго до этого один из местных жителей обнаружил в коридоре дачного дома второго пострадавшего, которого в состоянии алкогольного опьянения госпитализировали с ожогами спины и руки. В больнице мужчина рассказал, что распивал с владельцем лодки спиртные напитки и решил разогреть еду, используя для этого установленную на топливном баке газовую плиту. В результате начался пожар и, спасаясь от огня, собутыльник хозяина судна спрыгнул в воду, сумев доплыть до берега и дойти до ближайшего дома.

По информации телеканала, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Краснодарском крае три девушки заживо сгорели на автодороге Гулькевичи — Кропоткин. Как стало известно, машина с россиянками ВАЗ-2115 съехала с трассы и врезалась в дерево, после чего начался пожар. Причина, по которой водитель автомобиля не справился с управлением, не уточняется.

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      Константин Лысяков
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