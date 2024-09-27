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15:49, 27 сентября 2024Россия

На буклетах для семей участников СВО изобразили британского военного

На буклетах для семей бойцов СВО в Липецкой области нашли британского военного

Фото: Bumble Dee / Shutterstock / Fotodom

На буклетах, выпущенных управлением социальной политики Липецкой области для семей участников специальной военной операции (СВО), нашли фотографию иностранного военного. Об этом пишет «Подъем».

На снимке изображен держащий ребенка мужчина в военной форме, на рукавах которой можно заметить флаги Бельгии и Великобритании. Это же фото обнаружили на сайте британской военной страховой компании.

В липецком управлении соцполитики изданию сообщили, что направили всю информацию в профильный отдел. «По обращению будет проведена работа. Техническая ошибка была замечена еще вчера, тираж был изъят», — заявили там.

Аналогичное фото использовала администрация Корниловского сельсовета Новосибирской области в материале об участниках СВО. Кроме того, снимок с британским военным заметили на анонсе концертной программы ко Дню защитника Отечества в культурном центре «Строгино», выяснил «Подъем».

Ранее российских десантников поздравили с днем Днем Воздушно-десантных войск открыткой с украинцем и вертолетом армии США Apache. Изображение опубликовал глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов. Чиновник признал ошибку, однако возложил вину на «девочек-помощниц».

ЖЗЛ
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