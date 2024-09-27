На буклетах для семей участников СВО изобразили британского военного

На буклетах, выпущенных управлением социальной политики Липецкой области для семей участников специальной военной операции (СВО), нашли фотографию иностранного военного. Об этом пишет «Подъем».
На снимке изображен держащий ребенка мужчина в военной форме, на рукавах которой можно заметить флаги Бельгии и Великобритании. Это же фото обнаружили на сайте британской военной страховой компании.
В липецком управлении соцполитики изданию сообщили, что направили всю информацию в профильный отдел. «По обращению будет проведена работа. Техническая ошибка была замечена еще вчера, тираж был изъят», — заявили там.
Аналогичное фото использовала администрация Корниловского сельсовета Новосибирской области в материале об участниках СВО. Кроме того, снимок с британским военным заметили на анонсе концертной программы ко Дню защитника Отечества в культурном центре «Строгино», выяснил «Подъем».
Ранее российских десантников поздравили с днем Днем Воздушно-десантных войск открыткой с украинцем и вертолетом армии США Apache. Изображение опубликовал глава Ракитянского района Белгородской области Анатолий Климов. Чиновник признал ошибку, однако возложил вину на «девочек-помощниц».