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14:47, 27 сентября 2024Бывший СССР

На Украине назвали число пропавших без вести

В МВД Украины заявили о 55 тысячах украинцев, пропавших без вести

Фото: Aleksander Lyskin / Globallookpress.com

В украинском реестре пропавших без вести числятся 55 тысяч человек. Такое число назвал замминистра внутренних дел Украины Леонид Тимченко в интервью «Укринформ».

«На сегодня реестр содержит информацию о 55 тысячах человек. Большинство из них — это военнослужащие», — заявил замглавы МВД.

Он назвал данные в реестре динамичными. По его словам, при нахождении пропавшего без вести украинца иногда выясняется, что гражданин попал в плен. Кроме того, среди пропавших находят погибших, добавил Тимченко.

14 сентября Минобороны России сообщило об обмене пленными с Украиной. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 103 российских военнослужащих, захваченных в плен в Курской области.

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      Кристина Есикова
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