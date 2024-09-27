На Украине предсказали скорое падение Угледара

Экс-спикер Генштаба ВСУ Селезнев: средств на деблокирование Угледара нет

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре испытывает серьезнейшие проблемы со снабжением, у Киева нет средств для его деблокирования. Скорое падение города предсказал в беседе с изданием NewVoice экс-спикер Генштаба украинской армии Владислав Селезнев.

«Преимущество вражеских сил и средств на этом участке фронта составляет до восьми раз. Мы просто физически не имеем возможности найти достаточное количество сил и средств, чтобы деблокировать наш гарнизон в Угледаре», — заявил Селезнев.

Он отметил высокую эффективность российских управляемых авиабомб и добавил, что ключевым приоритетом украинского командования должно стать выведение личного состава из города.

Ранее председатель комиссии по вопросам суверенитета Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные перерезали все пути снабжения ВСУ в Угледаре. Кроме того, по его данным, более трети города контролируется российскими военными.