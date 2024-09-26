Российские силы перерезали все дороги для снабжения ВСУ в Угледаре

Рогов: российские войска перерезали все дороги, снабжающие ВСУ в Угледаре

Российские войска перерезали все дороги, снабжающие Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает ТАСС.

«Перерезаны — уже точно можно говорить — или взяты под огневой контроль все дороги, по которым враг мог поставлять живую силу, технику и боеприпасы в Угледар», — проинформировал он.

Кроме того, по его данным, более трети города контролируется российскими военными. Рогов отметил, что ВСУ не вступают в прямые боестолкновения. Украинские бойцы бьют по Угледару артиллерией и дронами-камикадзе, добавил он.

Ранее сообщалось, что 72-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ, в которой числится около 2000 бойцов, начала покидать позиции под Угледаром и двигаться в направлении Богоявленки.