На Украине разрешили призывать стрелков и танкистов старше 50 лет

Telegraf: на Украине разрешили призывать в ВСУ стрелков и танкистов старше 50

На Украине разрешили призывать в армию мужчин старше 50 лет при наличии у них дефицитной учетной специальности. В перечень таких специальностей входят стрелки и танкисты, сообщает издание Telegraf со ссылкой на указ генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В соответствии с принятой ранее директивой военкоматам было запрещено мобилизовывать мужчин старше 50 лет за исключением случаев, когда резервист обладает дефицитной специальностью. Перечень таких специальностей украинское командование определило в письме от 20 апреля 2023 года.

В соответствии с этим письмом, дефицитными в ВСУ считаются специальности танкиста, стрелка, инженера, водителя бронетранспортера и радиотехника.

Ранее на Украине рассказал об игнорировании военкоматами запрета на мобилизацию мужчин младше 25 лет. По информации украинской прессы, далеко не все территориальные центры комплектации получили директиву о таком запрете.

