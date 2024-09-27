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17:17, 27 сентября 2024Бывший СССР

На Украине разрешили призывать стрелков и танкистов старше 50 лет

Telegraf: на Украине разрешили призывать в ВСУ стрелков и танкистов старше 50

Фото: Andrey Titov / Globallookpress.com

На Украине разрешили призывать в армию мужчин старше 50 лет при наличии у них дефицитной учетной специальности. В перечень таких специальностей входят стрелки и танкисты, сообщает издание Telegraf со ссылкой на указ генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В соответствии с принятой ранее директивой военкоматам было запрещено мобилизовывать мужчин старше 50 лет за исключением случаев, когда резервист обладает дефицитной специальностью. Перечень таких специальностей украинское командование определило в письме от 20 апреля 2023 года.

В соответствии с этим письмом, дефицитными в ВСУ считаются специальности танкиста, стрелка, инженера, водителя бронетранспортера и радиотехника.

Ранее на Украине рассказал об игнорировании военкоматами запрета на мобилизацию мужчин младше 25 лет. По информации украинской прессы, далеко не все территориальные центры комплектации получили директиву о таком запрете.

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      Глеб Палехов
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