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13:12, 27 сентября 2024Экономика

На Украине заявили об исчерпании финансовых возможностей

Марченко: повышение налогов на Украине является необходимым и вынужденным шагом

Фото: Roman Synkevych / Unsplash

Варианты финансовых поступлений в бюджет Украины практически исчерпаны, и повышение налогов является необходимым и вынужденным шагом. Об иссякающих возможностях заявил министр финансов страны Сергей Марченко, его цитирует ТАСС.

По словам представителя властей, внешние заимствования непредсказуемы — за первые три месяца 2024-го страна получила лишь десять процентов обещанной помощи. На текущий год запланировано привлечь от западных партнеров 41,3 миллиарда, однако никто не гарантирует, что выплаты будут стабильными.

«Внутренние заимствования достигли критического предела, поскольку они лишь поддерживают существующую систему, не создавая новых расходов. Таким образом, все привлеченные средства используются исключительно для погашения уже произведенных выплат и их обслуживания», — резюмировал Марченко.

Бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник уже отмечал, что на фоне двукратного сокращения западной помощи (по данным Минфина страны, в январе-июне финансирование упало с 50 до 27 процентов) Киеву неизбежно придется повышать налоги. МВФ заставляет перекладывать нагрузку на население, поэтому власти уже пошли на заморозку ряда выплат и повышение военных сборов.

По данным Минфина Украины, к концу 2025 года дефицит бюджета вырастет до 19,4 процента ВВП. Основным источником доходов при этом остаются налоговые поступления, благодаря им в 2025-м планируют покрыть 50,4 процента всех расходов. Дефицит в проекте бюджета уже больше прогнозируемого в бюджетной декларации. Разница составит порядка 100 миллиардов гривен и цифры могут меняться. Госдолг к концу следующего года составит 101,8 процента ВВП.

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