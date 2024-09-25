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10:51, 25 сентября 2024Экономика

Нехватку денег в бюджете Украины оценили

Дефицит бюджета Украины к концу 2025 года вырастет до 19,4 процента ВВП

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

К концу 2025 года дефицит бюджета Украины вырастет до 19,4 процента ВВП. Нехватку денег со ссылкой на главный финансовый документ страны оценило агентство РБК Украина.

Как отмечают авторы документа, среднегодовой курс национальной валюты заложен на уровне 45 гривен за доллар, однако его реальный курс спрогнозировать невозможно.

Основным источником доходов будут оставаться налоговые поступления, благодаря им в 2025-м планируют покрыть 50,4 процента всех расходов. Дефицит в проекте бюджета уже больше прогнозируемого в бюджетной декларации. Разница составит порядка 100 миллиардов гривен и цифры могут меняться. Госдолг к концу следующего года составит 101,8 процента ВВП.

Минимальный размер оплаты труда повышать в 2025 году не будут, он сохранится на уровне восьми тысяч гривен, а прожиточный минимум — 2,92 тысячи.

Экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник предупредил, что на фоне двукратного сокращения западной помощи (по данным Минфина Украины, в январе-июне финансирование упало с 50 до 27 процентов) Киеву придется повышать налоги. МВФ заставляет перекладывать нагрузку на население, поэтому соцвыплаты приходится замораживать, а военные сборы — повышать.

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