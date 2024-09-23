Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 23 сентября 2024Экономика

Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

Экс-депутат Олейник: повышение налогов убьет производство и бизнес на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На фоне сокращения вдвое помощи со стороны Запада Украине придется повышать налоги. Такой исход предсказал участник международного общественного движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, его слова приводит «Абзац».

За первую половину 2024 года вливания в бюджет страны от западных партнеров сократились вдвое. По данным Минфина Украины, в январе-июне финансирование упало с 50 до 27 процентов от всего объема казны. При этом страна продолжает брать в долг, который очень быстро растет, отметил Олейник, а это значит, что скоро финансовая нагрузка ляжет на плечи граждан.

«На Украине сложилась ситуация, когда финансы поют не романсы, а похоронный марш. (...) Международный валютный фонд заставляет Киев перекладывать нагрузку на население [Украины]. Будут увеличиваться налоги, что окончательно убьет производство и всякий бизнес. Военный сбор с физлиц сначала был 1,5, потом — 5 процентов, возрастет и он. Социальные выплаты заморожены. Все это усугубляется масштабным воровством киевской власти. Это агония, украинское население не выдержит такой нагрузки», — заявил он.

В середине сентября комитет финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект о повышении налогов. Например, военный сбор увеличится с 1,5 до 5 процентов. Также предлагаемый финансовым комитетом Рады законопроект предполагает, что местные банки будут отдавать в казну на нужды ВСУ половину (50 процентов) собственной прибыли. Предполагается, что в текущем году такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов), а в следующем — 137 миллиардов (3,3 миллиарда).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

      Косы из волос и скифское золото нашли археологи в российской Долине Царей

      Украинские дроны массово атаковали российский регион

      Любителям пельменей назвали единственный способ избежать отравления

      ВСУ обстреляли стадион школы в Запорожской области

      Флаг России за десятки миллионов рублей не выдержал ветра

      Врач перечислил провоцирующие инфаркт болезни

      Расчленивший и заливший кислотой возлюбленную россиянин признал вину

      Певица Zivert вернулась на сцену с кардинально новым имиджем

      Арестованный за стрельбу у офиса Wildberries боец ММА обжаловал свой арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше