Украине предсказали повышение налогов из-за сокращения помощи Запада

Экс-депутат Олейник: повышение налогов убьет производство и бизнес на Украине

На фоне сокращения вдвое помощи со стороны Запада Украине придется повышать налоги. Такой исход предсказал участник международного общественного движения «Другая Украина» и экс-депутат Верховной Рады Владимир Олейник, его слова приводит «Абзац».

За первую половину 2024 года вливания в бюджет страны от западных партнеров сократились вдвое. По данным Минфина Украины, в январе-июне финансирование упало с 50 до 27 процентов от всего объема казны. При этом страна продолжает брать в долг, который очень быстро растет, отметил Олейник, а это значит, что скоро финансовая нагрузка ляжет на плечи граждан.

«На Украине сложилась ситуация, когда финансы поют не романсы, а похоронный марш. (...) Международный валютный фонд заставляет Киев перекладывать нагрузку на население [Украины]. Будут увеличиваться налоги, что окончательно убьет производство и всякий бизнес. Военный сбор с физлиц сначала был 1,5, потом — 5 процентов, возрастет и он. Социальные выплаты заморожены. Все это усугубляется масштабным воровством киевской власти. Это агония, украинское население не выдержит такой нагрузки», — заявил он.

В середине сентября комитет финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины одобрил законопроект о повышении налогов. Например, военный сбор увеличится с 1,5 до 5 процентов. Также предлагаемый финансовым комитетом Рады законопроект предполагает, что местные банки будут отдавать в казну на нужды ВСУ половину (50 процентов) собственной прибыли. Предполагается, что в текущем году такие налоговые изменения принесут госбюджету 58 миллиардов гривен (1,4 миллиарда долларов), а в следующем — 137 миллиардов (3,3 миллиарда).