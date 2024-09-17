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11:26, 17 сентября 2024Экономика

На Украине призвали резко поднять «военный налог»

Финансовый комитет Рады призвал поднять «военный налог» до 5 % от доходов физлиц

Фото: Thomas Peter / Reuters

Представители Финансового комитета Верховной Рады рекомендовали местным парламентариям принять закон, подразумевающий резкое повышение так называемого «военного налога». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

В комитете предложили более чем втрое поднять ставку вышеуказанного налога. Если подобную инициативу одобрят, то граждане будут уплачивать в бюджет на финансирование нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в общей сложности пять процентов от всех своих доходов. В настоящее время ставка по этому налогу составляет 1,5 процента.

Предлагаемый Финансовым комитетом Рады законопроект также предполагает, что местные банки будут отдавать в казну на нужды ВСУ половину (50 процентов) от собственной прибыли. При помощи вышеуказанных мер власти Украины хотят увеличить финансирование оборонного сектора и своей армии.

Ранее премьер-министр республики Денис Шмыгаль заявил о росте дефицита украинского бюджета на фоне резкого увеличения затрат на оборону. Глава местного Минфина Сергей Марченко утверждал, что за последнее время военные расходы страны выросли в общей сложности на 12 миллиардов долларов.

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