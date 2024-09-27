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11:34, 27 сентября 2024Россия

На Урале создали комиссию во главе с губернатором для призыва на срочную службу

В Свердловской области создали комиссию во главе с Куйвашевым для призывников
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

В Свердловской области создали комиссию во главе с губернатором региона Евгением Куйвашевым для призыва на срочную службу с 1 октября. Кампания продлится до конца года, об этом стало известно уральскому порталу Е1.ru.

В состав комиссии вошли заместитель губернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов и врачи.

В департаменте информационной политики региона подчеркнули, что срочников не станут отправлять в зону специальной военной операции (СВО). Решения о годности призывников будут принимать на основании медицинских заключений, заверили в ведомстве.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков счел заявления об отправке призывников в бой в Курскую область искажением реальности.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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