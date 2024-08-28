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12:37, 28 августа 2024Россия

В Кремле отреагировали на сообщения об отправке призывников для участия в боях под Курском

Песков: слова об отправке призывников в бой под Курском — искажение реальности

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Сообщения СМИ об отправке призывников для участия в боях под Курском являются недостоверными. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

На соответствующий вопрос журналистов представитель Кремля ответил словами «такие сообщения являются абсолютным искажением реальности». Песков добавил, что не считает необходимым подробно комментировать подобные сообщения.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции.

Бои с украинскими военными продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более трех недель. Сообщалось, что ВСУ расстреливали автомобили с мирными жителями из танков, а также занимались в Курской области мародерством.

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