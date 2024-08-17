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18:44, 17 августа 2024Россия

Сражавшимся в Курской области срочникам захотели присвоить статус участников СВО

Рогов: сражавшиеся под Курском срочники должны получить статус участников СВО

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал присвоить сражавшимся в Курской области срочникам статус участников специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Солдаты, проходящие срочную службу и отражавшие атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Курском в первые дни нападения, а также их родственники должны получить все соответствующие льготы и выплаты, заявил он.

«Срочники и их родственники не имеют права на выплаты, предусмотренные в связи с участием в СВО. Было бы справедливо приравнять срочников, участвовавших в первые дни в боях с ВСУ в Курской области, к участникам специальной военной операции», — отметил Рогов.

Ранее 17 августа сообщалось, что распространившееся в сети от имени активиста «Русской общины» в городе Александров сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской в Курскую область оказалось недостоверным.

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