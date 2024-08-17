Сообщение об отправке срочников из Владимирской области в Курскую оказалось фейком

Данные об отправке срочников из Владимирской области в Курскую не подтвердились

Распространившееся в сети от имени активиста «Русской общины» в городе Александров сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской в Курскую область оказалось недостоверным.

Утверждалось, что из учебной части №30616-6 в поселке Пакино Ковровского района Владимирской области забрали и отправили в Курскую область почти три роты срочников. Почти все они якобы погибли или были взяты в плен бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил активист «Русской общины» Сергей Алешин. В настоящий момент сообщение Алешина удалено из чатов.

Войсковая часть №30616-6 является учебной, информация об этом находится в свободном доступе. Здесь срочники проходят только военную подготовку, затем их распределяют в военные части для прохождения службы. Отправлять срочников в регионы, где ведутся боевые действия, власти не намерены, о чем говорил президент Владимир Путин. Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов также заявлял, что отношение властей к участию призывников в СВО не претерпело изменений. Призывников как не планировали, так и не будут планировать привлекать к участию в спецоперации, уточнил он. Бывший министр обороны Сергей Шойгу также рассказал о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье. «Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений», — сказал журналист Павел Зарубин со слов Шойгу.

В России нет необходимости задействовать солдат срочной службы в боевых задачах, поскольку есть достаточно профессионалов-контрактников. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказал, что с начала 2024 года контракты с Минобороны России заключили около 190 тысяч граждан. При этом в среднем каждый день численность объединенной группировки войск увеличивается на тысячу человек.

В организации «Русская община» города Александрова заявили, что у них нет такого активиста, от лица которого поступила информация об отправке солдат-срочников в Курскую область. «Парни из Коврова, кто служит, все опровергли», — говорится в чате. Также члены «Русской общины» в чате назвали Алешина провокатором, который намеренно распространяет фейки. Подчеркивалось, что он не является участником организации города Александрова, только состоит в открытой группе.

Фейки об отправке срочников под Курск тиражировались и ранее. Так, например, сообщалось об отправке срочников из Ленобласти в Курскую область. В качестве источника информации были названы две матери срочников, однако подтверждения эти данные не нашли.

Сообщение об отправке солдат-срочников из Владимирской области под Курск не получило освещения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

