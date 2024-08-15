Сообщения об отправке срочников из Ленобласти под Курск не подтвердились

Сообщения об отправке срочников из Ленобласти под Курск не нашли подтверждения

Telegram-канал издания «Верстка» (внесено Минюстом в реестр иноагентов) во вторник, 13 августа, опубликовал пост, в котором утверждалось, что срочников из Ленинградской области якобы принуждают подписывать контракты, чтобы отправить в зону боевых действий в Курскую область. Однако данная информация не нашла реального подтверждения.

В качестве источника изложенных сведений названы две матери срочников, их имена в тексте изменены. Женщины заявили, что около 150 военнослужащих срочной службы находятся в одной из частей в районе Курска, их обещают «маленечко подготовить» и отправить на передовую, а в случае отказа — под суд. «На них морально пытаются надавать, пытаются обработать и отправить в эту дыру», — отметила одна из матерей. Никаких других доказательств представленных сведений в заметке не приведено.

В действительности официальных заявлений по поводу планирующейся переброски военнослужащих из Ленобласти в штабе Ленинградского военного округа не делали. Также указанные сообщения никак не комментировали власти региона.

Более того, в Минобороны России утверждали, что специалисты подразделений материально-технического обслуживания группировки войск «Север» Вооруженных сил России уже организовали доставку дополнительных сил и средств для личного состава подразделений, отражающих попытки атаки украинской армии на территорию Курскую область. Таким образом, в регионе создана необходимая группировка войск, которая состоит из профессиональных, контрактных подразделений, имеющих большой боевой опыт, а также созданы необходимые резервы. В связи с этим в привлечении военнослужащих срочной службы необходимости нет.

Наконец, президент России Владимир Путин сообщил об увеличении числа россиян, желающих подписать контракт с Минобороны. Глава государства подчеркнул, что последние события на российско-украинской границе привели к подъему морального духа россиян и стремлению помочь жителям приграничных регионов, попавшим в беду. «Это, прежде всего, поддержка армии и увеличение числа желающих присоединиться к нашим мужчинам, бойцам, которые героически, с оружием в руках защищают Россию», — сказал он.

Стоит отметить, что еще в марте бывший министр обороны Сергей Шойгу рассказал о приказе Путина увести срочников из-за атак на приграничье. «Верховным главнокомандующим было принято решение отвести войска, укомплектованные призывниками срочной службы, от линии государственной границы на второй и третий эшелоны и заменить их контрактниками, добровольцами и бойцами спецподразделений, что и было исполнено», — сказал журналист Павел Зарубин, ссылаясь на слова Шойгу. Кроме того, в июне прошлого года российский президент напомнил, что срочников в зону проведения СВО по-прежнему не направляют. «Непосредственно в зону боевых действий, зону СВО направлять их министерство обороны не планирует. И необходимости такой нет», — говорил он.

В свою очередь член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник также выразил мнение, что у России достаточно боеспособных частей, чтобы противостоять противнику в Курской области — и в участии срочников в боевых действиях необходимости нет. На его взгляд, их силы стоит использовать исключительно в решении тех или иных вспомогательных задач. «Речь может идти о разборе завалов или помощи в эвакуации мирного населения», — пояснил он.

Ранее издания-иноагенты распространяли аналогичные сведения о солдатах срочной службы из Иркутской области, однако данная информация также не нашла подтверждения.

Утверждения об отправке срочников из Ленобласти в зону боевых действий получили распространение исключительно в СМИ, внесенных в реестр иноагентов.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».