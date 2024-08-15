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08:20, 15 августа 2024Бывший СССР

«Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

Друг детства командира ВСУ шокирован его участием во вторжении в Курскую область

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, назвал шокирующим его участие в операции.

Мужчина по имени Дмитрий назвал неожиданной операцию в российском регионе, признавшись, что участие в ней старого приятеля вызывало у него недоумение. По его словам, ему непонятно, почему Ишкулов пошел на это.

Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было

Дмитрий

При этом он сообщил, что видел распространившуюся в СМИ информацию о подозрениях в отношении друга. Он также рассказал, что в детстве они оба жили в городе Скадовске в Херсонской области. По словам мужчины, в то время они относились к России как к «старшему брату».

Ишкулов мечтал стать военным

Дмитрий рассказал, что познакомился с Ишкуловым в школе. По его словам, тот был «обычным парнем» и «ничем сверхъестественным не выделялся», мечтал стать военным.

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После окончания школы, в студенческие годы, они продолжили общаться, но учились в разных городах. Ишкулов поступил в военное учебное заведение в Одессе. О каком именно вузе идет речь, Дмитрий не уточнил.

Мужчина также рассказал, что уже давно не общается с другом детства и ему неизвестно, есть ли у Ишкулова семья.

Ишкулов стал фигурантом дела о нападении на Курскую область. Его подозревают в совершении теракта и покушении на убийство

Эмиль Ишкулов стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено после нападения ВСУ на Курскую область. Помимо него, по делу также проходит комбриг 22-й бригады Владимир Пипко. Им обоим вменяется совершение теракта, убийство и покушение.

Российские следователи выясняют личности других должностных лиц, отдавших незаконные приказы. Пострадавшие жители региона признаны потерпевшими по уголовному делу.

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      Марина Совина
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