«Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

Друг детства командира ВСУ шокирован его участием во вторжении в Курскую область

Друг детства командира 80-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, который проходит фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, назвал шокирующим его участие в операции.

Мужчина по имени Дмитрий назвал неожиданной операцию в российском регионе, признавшись, что участие в ней старого приятеля вызывало у него недоумение. По его словам, ему непонятно, почему Ишкулов пошел на это.

Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию, что было Дмитрий

При этом он сообщил, что видел распространившуюся в СМИ информацию о подозрениях в отношении друга. Он также рассказал, что в детстве они оба жили в городе Скадовске в Херсонской области. По словам мужчины, в то время они относились к России как к «старшему брату».

Ишкулов мечтал стать военным

Дмитрий рассказал, что познакомился с Ишкуловым в школе. По его словам, тот был «обычным парнем» и «ничем сверхъестественным не выделялся», мечтал стать военным.

После окончания школы, в студенческие годы, они продолжили общаться, но учились в разных городах. Ишкулов поступил в военное учебное заведение в Одессе. О каком именно вузе идет речь, Дмитрий не уточнил.

Мужчина также рассказал, что уже давно не общается с другом детства и ему неизвестно, есть ли у Ишкулова семья.

Ишкулов стал фигурантом дела о нападении на Курскую область. Его подозревают в совершении теракта и покушении на убийство

Эмиль Ишкулов стал фигурантом уголовного дела, которое было возбуждено после нападения ВСУ на Курскую область. Помимо него, по делу также проходит комбриг 22-й бригады Владимир Пипко. Им обоим вменяется совершение теракта, убийство и покушение.

Российские следователи выясняют личности других должностных лиц, отдавших незаконные приказы. Пострадавшие жители региона признаны потерпевшими по уголовному делу.