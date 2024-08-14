Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем

РИА Новости: друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал об их детстве

Друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой украинской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, проходящего фигурантом по делу о нападении на Курскую область, рассказал об их детстве. Его историю рассказало агентство РИА Новости.

Мужчине 38 лет, его зовут Дмитрий и он проживает в России.

«Он (Ишкулов — прим. «Ленты.ру») на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил он.

При этом друг детства отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, так как их общение давно прекратилось.

