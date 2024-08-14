Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:21, 14 августа 2024Бывший СССР

Друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал о нем

РИА Новости: друг детства командира ВСУ Ишкулова рассказал об их детстве

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Друг детства командира 80-й отдельной десантно-штурмовой украинской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Эмиля Ишкулова, проходящего фигурантом по делу о нападении на Курскую область, рассказал об их детстве. Его историю рассказало агентство РИА Новости.

Мужчине 38 лет, его зовут Дмитрий и он проживает в России.

«Он (Ишкулов — прим. «Ленты.ру») на два года младше меня. Мы учились в одной школе, грубо говоря, друг детства. Мать его знал. Обычная женщина, которая всегда беспокоилась, где ее ребенок, ближе с ней не общались», — отметил он.

При этом друг детства отметил, что не знает, есть ли у Ишкулова собственная семья, так как их общение давно прекратилось.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Свыше сотни беспилотников и четыре ракеты сбили ночью над Россией. Что об этом известно и куда целились ВСУ?

      Провалившая гендерный тест боксерша подала иск против Маска и Роулинг

      В Житомирской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

      Ким Кардашьян в откровенном наряде пришла на ужин с Иванкой Трамп

      Женщина нашла на берегу бутылку с посланием из 1945 года

      Одной категории водителей запретят заправляться на трассе М-12

      Фридман потребовал от суда в Гонконге компенсировать санкции против него

      Раскрыта неожиданная причина резких перепадов настроения

      Российские полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем и попали на видео

      На Западе заявили о принуждении Украины к миру вне зависимости от итогов выборов в США

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше