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07:22, 27 сентября 2024Ценности

Наоми Кэмпбелл запретили быть попечителем благотворительного фонда

Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем благотворительного фонда
Наоми Кэмпбелл

Наоми Кэмпбелл. Фото: Hollie Adams / Reuters

Британской супермодели Наоми Кэмпбелл на пять лет запретили быть попечителем благотворительной организации из-за финансовых нарушений. Об этом сообщает The Guardian.

Знаменитость основала благотворительный фонд Fashion for Relief для борьбы с бедностью в 2005 году. Расследование в отношении фонда началось в 2021 году. По данным Комиссии по благотворительности в Британии, за пять лет с 2016 года фонду удалось собрать около 4,8 миллиона фунтов стерлингов от серии показов мод, однако на выплаты грантов благотворительным организациям-партнерам после учета стоимости мероприятий и других расходов пошло менее 390 тысяч фунтов стерлингов.

Отмечается, что остальные средства модель потратила на роскошные гостиничные номера, авиабилеты, спа-процедуры и личную безопасность.

Также от попечительства на девять лет отстранили Бьянку Хеллмич, которая получила от Fashion for Relief более 300 тысяч фунтов стерлингов в виде незаконных гонораров и командировочных. Еще одна попечительница, Вероника Чоу, не сможет заниматься благотворительностью четыре года.

В Комиссии по благотворительности сообщили, что с момента основания фонда отмечались беспорядочное управление финансами и хаотичное ведение документации.

Ранее бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч покинула их совместный благотворительный фонд. Генеральный директор фонда Марк Сузман заявил, что экс-супруга миллиардера планирует сосредоточиться на работе по вопросам положения женщин и девочек в США и мире в целом, а также в области обеспечения и защиты равенства.

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      Марина Совина
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