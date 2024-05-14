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03:08, 14 мая 2024Экономика

Экс-жена Билла Гейтса покинет их совместный благотворительный фонд

Бывшая жена Билла Гейтса Мелинда покинет их совместный благотворительный фонд

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Бывшая жена основателя Microsoft Билла Гейтса Мелинда Френч покинет их совместный благотворительный фонд. Об этом говорится на сайте организации.

Отмечается, что ее последний день работы в фонде будет 7 июня. «У Мелинды появились новые идеи о том, какую роль она хочет играть в улучшении жизни женщин и семей в США и во всем мире», — заявил генеральный директор фонда Марк Сузман. По его словам, экс-супруга миллиардера планирует сосредоточиться на работе по вопросам положения женщин и девочек в США и мире в целом, а также в области обеспечения и защиты равенства.

После этого Билл Гейтс станет единственным председателем фонда.

Билл и Мелинда Гейтс возглавляют благотворительный фонд с 2000 года.

В 2022 году Мелинда Френч Гейтс продала доставшиеся ей после развода акции на сумму 1,44 миллиард долларов.

Основатель Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о разводе 3 мая 2021 года после 27 лет брака. Одной из причин развода, по словам Мелинды, стала дружба Билла с финансистом Джеффри Эпштейном, осужденным за изнасилование несовершеннолетней.

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      Марина Совина
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