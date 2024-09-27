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13:24, 27 сентября 2024Забота о себе

Назван идеальный продукт для снижения холестерина

Генетик Тим Спектор назвал овсянку идеальным продуктом для снижения холестерина

Фото: chandlervid85 / Freepik

Овсяная каша богата питательными веществами, например, железом, витаминами группы В, белком, и помогает снизить уровень холестерина, рассказал генетик Тим Спектор. Об этом он рассказал в интервью для Coventry Live.

Эксперт назвал овсянку идеальным продуктом для снижения «плохого» холестерина, поскольку она содержит растворимую клетчатку бета-глюкан, помогающую контролировать уровень липопротеинов низкой плотности. Но для этого овсяную кашу нужно есть каждый день, что доказано исследованиями, отметил он.

При этом Спектор подчеркнул, что не все овсяные хлопья одинаково полезны. Он рекомендовал употреблять блюда из необработанного овса с большим количеством отрубей. Очищенный овес он назвал практически бесполезным для организма.

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      Алиса Дмитриева
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