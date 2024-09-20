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09:32, 20 сентября 2024Забота о себе

Россиян научили готовить полезный для здоровья бургер

Фото: Unsplash

Бургер, традиционно считающийся вредным фастфудом, можно сделать полезнее, если подойти к его приготовлению с умом, уверяет диетолог, гастроэнтеролог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова. Она научила россиян, как его готовить правильно, в беседе с «Лентой.ру».

Дианова заявила, что даже бургер можно сделать функциональным продуктом, который, помимо насыщения, будет приносить пользу организму. В первую очередь для этого нужно заменить традиционную котлету на растительную альтернативу — котлету из гороха, сои, пшеницы, риса, киноа или нута. Эти продукты богаты аминокислотами, необходимыми для здоровья сердца и снижения воспаления в организме, и при этом не содержат насыщенных жиров и холестерина.

Следующим шагом, по мнению Диановой, должен стать выбор правильной булочки. «Стандартные булочки для бургеров изготавливают из белой муки. Их употребление приводит к резкому повышению уровня сахара в крови. Замените их на цельнозерновые или безглютеновые с большим содержанием клетчатки, витаминов и минералов. Еще один вариант — булочки с добавлением молотых семян, например льна или чиа, содержащих полезные омега-3 жирные кислоты», — посоветовала врач.

К тому же в полезном бургере должно быть как можно больше овощей и зелени, считает Дианова.

Овощи — обязательный элемент в создании функционального бургера. Они добавляют не только вкусовое разнообразие, но и массу питательных веществ. Включите в рецепт листья салата, шпинат, руколу, помидоры, огурцы, болгарский перец, авокадо

Нурия Диановагастроэнтеролог, диетолог

Приготовить функциональный бургер можно только с полезными соусами, отметила диетолог. По ее мнению, качественный кетчуп, краснодарский соус, соус из ферментированных орехов с растительными маслами, урбечи из семян и орехов, греческий йогурт с травами, песто из базилика или шпината, гуакамоле придадут блюду яркий вкус, обогатив его белками, клетчаткой и полезными жирами. «Еще одним секретом является оптимальный способ приготовления. Замените жарку котлет на масле на запекание или жарку на сковородке с пергаментной бумагой. Так можно сохранить максимум питательных веществ. Сделав небольшие, но значимые изменения, можно наслаждаться бургером, не опасаясь за свое здоровье», — заключила Дианова.

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      Вера Владзиевская
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