Названа дата вступления в силу закона о блокировке «зеркал» запрещенных сайтов

Закон о блокировке РКН «зеркал» запрещенных сайтов вступит в силу 1 октября

Закон, позволяющий Роскомнадзору (РКН) блокировать «зеркала» запрещенных сайтов, вступит в силу 1 октября. Дату назвали в Telegram-канале Государственной Думы.

Сообщается, что ведомство будет напрямую блокировать копии сайтов, доступ к которым был ограничен. Также отмечается, что обязанность прекратить выдачу сведений о копии заблокированного сайта будет возложена на операторов поисковых систем.

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке зеркал в июне.

До этого закон одобрил Совет Федерации. Отмечалось, что ранее подобными полномочиями было наделено Минцифры. Ведомство принимало решение о том, является ли сайт копией заблокированного, и передавало информацию Роскомнадзору. Согласно новому закону, эти функции теперь будет выполнять Роскомнадзор, что ускорит блокировку «зеркал» запрещенных сайтов.