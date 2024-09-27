Названы способы гарантированно испортить первое впечатление о себе

Популярная интернет-ведущая Грейс Элеонор Киллинг, известная в сети как Г.К. Барри, рассказала, что перед свиданием всегда нужно тщательно проверять свой внешний вид, например смотреть, не застряло ли что-то в зубах, чтобы не испортить впечатления о себе. В колонке для Mirror она назвала привычки, которые гарантированно произведут плохое первое впечатление.

Г.К. Барри сказала, что во время первой встречи все должно быть идеальным во внешнем виде, иначе вторая встреча может и не состояться.

Эксперт по отношениям Розмари Мака не согласилась с этим, отметив, что положительное первое впечатление можно произвести не только благодаря безупречному внешнему виду, но и уверенности в себе. «Когда вы чувствуете себя свежими и уверенными, у вас гораздо больше шансов расслабиться и показать себя с лучшей стороны, и одним из самых простых способов сделать это являются чистые зубы и свежее дыхание», — прокомментировала она.

Каждый четвертый человек чувствует себя обманутым, если на первом свидании потенциальный партнер выглядит не так, каким представлялся во время интернет-знакомства. Столько же людей в возрасте от 18 до 24 лет заверяют, что внешность на первом свидании играет решающее значение

Специалистки согласились в том, что плохая гигиена и неприятный запах изо рта произведут плохое впечатление. Также они считают, что негативно на отношениях сказываются ложь, грубость по отношению к официантам или работникам сферы услуг, агрессивное поведение, желание все время говорить об экс-партнере, ревность, невнимание к собеседнику, желание постоянно жаловаться, плохие манеры за столом (например, разговор с полным ртом или чавканье), неуместные пошлые шутки, откровенная или неопрятная одежда, плохой макияж.

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон посоветовала назначать первое свидание на середину недели. Она объяснила, что если назначенное на пятницу или субботу неудачное свидание может испортить настроение на все выходные.