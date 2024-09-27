Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:25, 27 сентября 2024Забота о себе

Названы способы гарантированно испортить первое впечатление о себе

Фото: Perfect Wave / Shutterstock / Fotodom

Популярная интернет-ведущая Грейс Элеонор Киллинг, известная в сети как Г.К. Барри, рассказала, что перед свиданием всегда нужно тщательно проверять свой внешний вид, например смотреть, не застряло ли что-то в зубах, чтобы не испортить впечатления о себе. В колонке для Mirror она назвала привычки, которые гарантированно произведут плохое первое впечатление.

Г.К. Барри сказала, что во время первой встречи все должно быть идеальным во внешнем виде, иначе вторая встреча может и не состояться.

Эксперт по отношениям Розмари Мака не согласилась с этим, отметив, что положительное первое впечатление можно произвести не только благодаря безупречному внешнему виду, но и уверенности в себе. «Когда вы чувствуете себя свежими и уверенными, у вас гораздо больше шансов расслабиться и показать себя с лучшей стороны, и одним из самых простых способов сделать это являются чистые зубы и свежее дыхание», — прокомментировала она.

Каждый четвертый человек чувствует себя обманутым, если на первом свидании потенциальный партнер выглядит не так, каким представлялся во время интернет-знакомства. Столько же людей в возрасте от 18 до 24 лет заверяют, что внешность на первом свидании играет решающее значение

Специалистки согласились в том, что плохая гигиена и неприятный запах изо рта произведут плохое впечатление. Также они считают, что негативно на отношениях сказываются ложь, грубость по отношению к официантам или работникам сферы услуг, агрессивное поведение, желание все время говорить об экс-партнере, ревность, невнимание к собеседнику, желание постоянно жаловаться, плохие манеры за столом (например, разговор с полным ртом или чавканье), неуместные пошлые шутки, откровенная или неопрятная одежда, плохой макияж.

Материалы по теме:
Как пережить развод? Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
Как пережить развод?Советы психологов, которые помогут справиться с расставанием
4 октября 2022
«И не говорите мне, что она этого не заслужила» На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
«И не говорите мне, что она этого не заслужила»На что идут влюбленные, чтобы отомстить за измены
16 ноября 2019

Ранее эксперт по отношениям Долли Олдертон посоветовала назначать первое свидание на середину недели. Она объяснила, что если назначенное на пятницу или субботу неудачное свидание может испортить настроение на все выходные.

Что думаешь? Оцени!
      Алиса Дмитриева
      Обсудить
      Последние новости

      «Уже была одна такая страна. Теперь ей очень тяжело». В России ответили на призыв Узбекистана «заниматься своими делами»

      В российском зоопарке рассказали о подготовке манулов к зиме

      У российского космонавта появился вопрос к инопланетянам

      ФСБ предостерегла россиянина от связи с украинской организацией ради денег

      Зеленский пригласил Трампа на Украину

      Отказавшей в посадке россиянину авиакомпании пригрозили штрафом в полмиллиона рублей

      Названы самые популярные регионы для летнего отдыха в России

      В США назвали одного из организаторов визита Зеленского в Пенсильванию

      Создатель затонувшего батискафа предвидел свою гибель на дне океана и рисковал ради славы

      Российская преподавательница выманила деньги у шести иностранных студентов и попалась

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше