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09:14, 27 сентября 2024Из жизни

Названы указывающие на желание сотрудника уволиться признаки

Кочетова: о желании сотрудника уволиться говорят частые больничные и опоздания

Фото: Unsplash

Частые опоздания, больничные, конфликты с коллегами и ошибки, повторяющиеся снова и снова, говорят о желании сотрудника уволиться. Такие критерии назвала в беседе с ТАСС кандидат психологических наук, клинический психолог Юлия Кочетова.

«Есть и внутренние [признаки]: это переживания, которые можно уловить по высказываниям человека, его обесцениванию своей работы, сомнениях или сильных эмоциональных реакциях, которые он не в силах сдерживать (часто при этом страдают семья и друзья)», — добавила специалист.

Когда руководитель замечает подобные изменения в поведении ценного работника, ему нужно быстро выявить факторы, которые подталкивают его к увольнению, и меры поддержки, которые помогли бы его удержать. Речь не только о материальном поощрении, но и о психологической поддержке и возможности развития — подключении человека к новым проектам, которые дадут толчок к профессиональному росту.

«Систему санкций следует смягчить. Частыми причинами выгорания и последующего увольнения могут выступать и отсутствие четкого распределения обязанностей между членами команды, чрезмерный контроль, говорящий о том, что сотруднику не доверяют или сомневаются в его самостоятельности, стравливание начальником своих подчиненных и нарушение границ рабочего и личного времени», — продолжила Кочетова.

По словам психолога, подобные проблемы можно урегулировать с помощью обсуждения и прийти к компромиссу. Такая практика, помимо прочего, станет профилактической мерой против текучки в компании.

Кочетова также перечислила наиболее частые причины увольнения сотрудников. Это профессиональное выгорание из-за однообразия рабочих задач, высокий уровень стресса, достижение карьерного потолка на должности, несогласие с принятыми ограничениями и появление новых целей за пределами компании.

Ранее стало известно, что с выгоранием на работе сталкиваются 59 процентов россиян. 43 процента опрошенных отметили, что работодатель никак не помогал в подобных ситуациях, 16 процентов респондентов сообщили об оказании им необходимых мер поддержки.

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      Александра Синицына
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