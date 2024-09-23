Среда обитания
Все
16:43, 23 сентября 2024Среда обитания

Названо количество выгорающих на работе россиян

Mainsgroup: с выгоранием на работе сталкиваются 59 процентов россиян

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

С выгоранием на работе сталкиваются 59 процентов россиян. Такие данные приводит «Газета.Ru» со ссылкой на данные страхового брокера Mainsgroup.

Из тех, кто рассказал о выгорании на работе, 43 процента отметили, что работодатель никак не помогал в подобных ситуациях, 16 процентов сообщили об оказании им необходимых мер поддержки. Проблем с выгоранием на работе не чувствует 41 процент.

По словам совладельца Mainsgroup Павла Озерова, с выгоранием можно справиться с помощью здорового и осознанного образа жизни (ЗОЖ), однако 82 процента опрошенных россиян рассказали, что никогда не пробовали работать с ментальными практиками, сменой привычек или ЗОЖ. Для таких сотрудников особенно важна поддержка на рабочем месте и гибкая система работы со здоровьем, отметил он.

Зачастую россияне не могут взять больничный, чтобы поправить здоровье. Половина опрошенных не делают этого из-за сильной загруженности на работе, семь процентов — из-за чувства чрезмерной ответственности, свидетельствуют данные опроса. Пять процентов сотрудников не берут больничный, поскольку боятся подвести коллектив и начальство. Из-за страха потерять работу больничный не берет один процент россиян, 37 процентов не смогли назвать точной причины. В опросе приняли участие 1,2 тысячи россиян.

По словам психолога Аполлинарии Гаудиум, основными симптомами выгорания являются постоянная усталость, опустошение и апатия, проблемы с вкусовыми ощущениями и однообразная эмоциональная палитра. Специалист посоветовала выбираться из такого состояния на стадии его появления.

Мария Черкасова
Обсудить
Последние новости

На Западе заявили об инциденте на испытаниях «супероружия Путина». Что ответили в Кремле?

Жильцов 170-летнего дома в российском городе лишили права на ремонт

Двое взрослых и ребенок погибли при обстреле ВСУ российского региона

Китай резко сократил ввоз одного вида продукции из России

Названо количество выгорающих на работе россиян

Москвичи пережили самую холодную ночь

В России запретили считать классное руководство частью зарплаты учителей

Бывший российский чиновник ушел на СВО после обвинения в коррупции

Психолог раскрыла неочевидную опасность юбилеев

Россиянам назвали важное действие перед покупкой недвижимости

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше