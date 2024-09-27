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12:17, 27 сентября 2024Мир

Немецкий депутат заявил о нежелании Берлина расследовать подрыв «Северных потоков»

Депутат Шмидт: ФРГ хочет замести следы, а не расследовать подрыв «Севпотоков»
Евгений Шмидт

Евгений Шмидт. Фото: Julian Weber / Globallookpress.com

Берлин хочет замести следы и не намерен расследовать подрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, сообщает РИА Новости.

По словам политика, после недавнего заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о причастности США к терактам на «Севпотоках» в Германии «началась шумиха» вокруг украинской версии произошедшего. «Это наводит на мысль, что правительство пытается замести следы, а не расследовать», — сказал он.

Депутат рассказал, что подал запрос правительству после заявления Орбана, однако в ответ Берлин лишь сообщил, что принял к сведению слова венгерского премьера и не комментирует контакты с руководством других стран. Он отметил, что это является признаком того, что немецкое правительство намерено продвигать версию с причастностью украинских дайверов.

Ранее Шмидт назвал смехотворной версию о подрыве «Северных потоков» украинскими инструкторами по дайвингу. Он уточнил, что данная версия развивается в пользу внешнеполитической конъюнктуре.

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      Виктория Кондратьева
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