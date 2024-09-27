Депутат Шмидт: ФРГ хочет замести следы, а не расследовать подрыв «Севпотоков»

Берлин хочет замести следы и не намерен расследовать подрыв на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом заявил депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт, сообщает РИА Новости.

По словам политика, после недавнего заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о причастности США к терактам на «Севпотоках» в Германии «началась шумиха» вокруг украинской версии произошедшего. «Это наводит на мысль, что правительство пытается замести следы, а не расследовать», — сказал он.

Депутат рассказал, что подал запрос правительству после заявления Орбана, однако в ответ Берлин лишь сообщил, что принял к сведению слова венгерского премьера и не комментирует контакты с руководством других стран. Он отметил, что это является признаком того, что немецкое правительство намерено продвигать версию с причастностью украинских дайверов.

Ранее Шмидт назвал смехотворной версию о подрыве «Северных потоков» украинскими инструкторами по дайвингу. Он уточнил, что данная версия развивается в пользу внешнеполитической конъюнктуре.