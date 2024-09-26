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22:02, 26 сентября 2024Мир

Немецкий депутат прокомментировал версию о подрыве «Северных потоков» дайверами

Депутат Шмидт назвал версию о подрыве «Северных потоков» дайверами смехотворной
Сюжет«Северный поток-2»:

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Депутат партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт заявил, что версия о подрыве «Северного потока» и «Северного потока-2» украинскими инструкторами по дайвингу является смехотворной. Об этом сообщает РИА Новости.

Шмидт заявил, что данная версия развивается в пользу внешнеполитической конъюнктуре. По его словам, согласно этой версии, группа подозреваемых две недели плавала в одном из самых просматриваемых мест Балтийского моря и разместила полторы тонны взрывчатки на большой глубине.

Депутат усомнился в возможности правдивого расследования. По его словам, даже если Украина выступит с признанием, что они взорвали «Северный поток», канцлер ФРГ Олаф Шольц закроет на это глаза и продолжит поддерживать ВСУ.

Ранее сообщалось, что ФРГ выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream оказались причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. В Генпрокуратуре ФРГ отказались это комментировать.

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      Марина Совина
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