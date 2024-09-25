Германия выдала ордеры на арест по делу о подрыве «Северных потоков». Что известно о ходе расследования?

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве «Северных потоков»

Германия выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт также напомнил о позиции канцлера Олафа Шольца.

По словам представителя кабмина, это обычное дело в правовом государстве. Должна быть проведена процедура, в конце выносится приговор, и тогда уже можно делать какие-либо высказывания на этот счет. Уточняется, что расследование ведет Генпрокуратура Германии. Дополнительных подробностей не приводится.

Канцлер всегда ясно высказывался об атаке на трубопровод «Северный поток», заявляя, что он хочет знать, кто эти люди, совершившие нападение Штеффен Хебештрайт официальный представитель правительства ФРГ

Шольц призывал к непредвзятому расследованию диверсии

Как ранее указывал Хебештрайт, канцлер ФРГ несколько раз выражал желание знать, кто несет ответственность за атаку на «Северные потоки», и отмечал, что виновные должны быть наказаны. Шольц также призывал прокуратуру к непредвзятому расследованию.

Мы призываем все органы безопасности и федеральную прокуратуру провести расследование без оглядки на кого-либо. Ничего не будет скрыто Олаф Шольц канцлер ФРГ

Кроме того, представитель немецкого кабмина рассказал, что тема подрыва газопроводов постоянно присутствует в повестке дня, в том числе при контактах с Киевом. «Мы ведем переговоры с украинской стороной, и я думаю, что президент Украины [Владимир Зеленский] также публично дал понять, что его правительство не имеет к этому [диверсиям] никакого отношения», — заявил он.

Фото: Swedish Coast Guard / AP

Между тем немецкий журнал Der Spiegel со ссылкой на источники писал, что стоимость операции по подрыву газопроводов составила около 300 тысяч долларов. По данным издания, операция финансировалась из частных источников. Акция была направлена ​​для согласования тогдашнему главнокомандующему украинской армией Валерию Залужному, он дал зеленый свет. В то же время президент Украины якобы не был проинформирован о ситуации, попытки США остановить диверсию также провалились.

Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинца по подозрению в подрыве газопроводов

Об этом стало известно в августе. По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream оказались причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. В Генпрокуратуре ФРГ отказались это комментировать.

Как писали немецкие СМИ, украинца, ордер на арест которого выдали, зовут Владимир Ц. Журналистам удалось до него дозвониться. Отмечалось, что он начал отрицать причастность, а затем бросил трубку.

Аресту украинца мешает то, что он находился в Польше, однако в настоящее время его местоположение неизвестно. Ордер на его арест был выдан в июне, но Польша не предприняла действий по задержанию предполагаемого преступника. В связи с этим Берлин заподозрил Варшаву в намеренном отказе участвовать в расследовании.