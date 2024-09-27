Неспособному достичь оргазма 53-летнему мужчине дали совет

Некоторые мужчины теряют способность к оргазму из-за возраста или эмоциональных переживаний. Об этом секс-коуч Дейдре Сандерс предупредила мужчину, который обратился к ней за советом в пикантном вопросе, пишет The Sun.

53-летний мужчина рассказал, что долго был один, но уже около года влюблен в женщину, которая младше его на восемь лет. По его словам, у них хорошая сексуальная жизнь: нет проблем с либидо и эрекцией. Единственное, что смущает его, — это то, что он не может достичь оргазма. «Моя девушка понимает меня, но я боюсь, что в итоге это испортит наши отношения», — поделился страхами мужчина.

В ответ на письмо Сандерс сообщила, что иногда способность достигать оргазма пропадает из-за возраста. Еще одна возможная причина, по ее словам, — это сильные эмоциональные переживания из-за возобновления половой жизни после долгой паузы.

«Секс начинается в голове, поэтому чем сильнее вы беспокоитесь, тем больше вероятность, что это будет продолжаться. Постарайтесь на время отвлечься от оргазма и сосредоточиться на поцелуях и ласках», — дала совет коуч. Она добавила, что если перестать зацикливаться на оргазме, то со временем станет легче его достичь.

Ранее 43-летняя женщина Дженелл Шерман рассказала, как ей удалось вернуть страсть в семейную жизнь. По ее словам, пришлось выработать специальные правила, чтобы сексуальная жизнь вновь стала регулярной.