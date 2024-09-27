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12:30, 27 сентября 2024Наука и техника

Обнаружена солнечная система с белым карликом

arXiv: обнаружена солнечная система с белым карликом

Фото: T. Wynne / JPL / Wikimedia

Астрономы Калифорнийского университета в Беркли обнаружили планетную систему, похожую на Солнечную, состоящую из белого карлика и планеты размером с Землю. Исследование было проведено с помощью 10-метрового телескопа Кек на Гавайях и опубликовано в журнале Nature Astronomy. Предварительный текст статьи доступен на сервере препринтов arXiv.

Обнаруженная планетная система включает белого карлика с массой примерно в два раза меньше массы Солнца и спутник размером с Землю, вращающийся на орбите вдвое большей, чем орбита нашей планеты. Эта система, находящаяся на расстоянии 4000 световых лет, может служить моделью будущего Солнечной системы, когда Солнце станет белым карликом, а Земля окажется за пределами орбиты Марса.

Методом, позволившим сделать это открытие, стало микролинзирование, при котором гравитация объекта увеличивает свет более далекой звезды. Наблюдения проводились с помощью Корейской сети телескопов микролинзирования в Южном полушарии, которая зарегистрировала событие KMT-2020-BLG-0414. Использование адаптивной оптики телескопа Keck II позволило уточнить параметры системы через три года после первичных наблюдений.

Анализ показал, что система включает не только белого карлика и землеподобную планету, но и коричневого карлика с массой около 17 масс Юпитера. Планета земного типа расположена на расстоянии от 1 до 2 астрономических единицы от звезды, что примерно в два раза больше расстояния между Землей и Солнцем. Наблюдения подтвердили, что звезда является белым карликом, а не звездой главной последовательности, как предполагалось ранее.

Выводы исследования показывают, что такие системы могут служить примерами будущего для планет, вращающихся вокруг звезд главной последовательности, таких как Солнце, после их превращения в белых карликов. Судьба Земли может быть похожей: по мере того, как Солнце станет красным гигантом, его масса уменьшится, что заставит планеты мигрировать на более дальние орбиты.

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      Александр Еникеев
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