Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16

Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения истребители F-16, заменив их на F-35. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны европейской страны на своем сайте.

Отмечается, что F-16 стояли на вооружении королевства 45 лет.

«Быстрый и универсальный боец, популярный благодаря своей ловкости и производительности. Самолет, оставивший неизгладимое впечатление. Нидерланды попрощаются в пятницу, 27 сентября, спустя 45 лет», — говорится в сообщении минобороны Нидерландов.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что американские истребители F-16 будут уничтожать сами Вооруженные силы Украины из-за функции встроенного автопилота.

