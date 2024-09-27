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20:59, 27 сентября 2024Мир

Одна европейская страна сняла с вооружения истребители F-16

Нидерланды сняли с вооружения истребители F-16

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) Нидерландов сняли с вооружения истребители F-16, заменив их на F-35. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны европейской страны на своем сайте.

Отмечается, что F-16 стояли на вооружении королевства 45 лет.

«Быстрый и универсальный боец, популярный благодаря своей ловкости и производительности. Самолет, оставивший неизгладимое впечатление. Нидерланды попрощаются в пятницу, 27 сентября, спустя 45 лет», — говорится в сообщении минобороны Нидерландов.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что американские истребители F-16 будут уничтожать сами Вооруженные силы Украины из-за функции встроенного автопилота.

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      Евгений Силаев
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