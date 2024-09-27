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15:55, 27 сентября 2024Мир

Орбан не согласился с Орбаном в вопросе защиты Венгрии

Премьер Венгрии Орбан отверг слова советника Орбана о защите страны

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласился с высказываниями своего советника Балажа Орбана о том, что страна не стала бы себя защищать в случае возникновения угрозы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Мой политический советник случайно сделал комментарий, который можно неверно истолковать, это ошибка», — отверг политик слова коллеги, почеркнув, что Венгрия всегда будет защищать себя, как это предусмотрено ее конституцией.

Ранее глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Западу и Востоку необходимо наладить цивилизованный диалог и найти путь к урегулированию украинского конфликта. Так дипломат прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина обновить ядерную доктрину страны.

«Пока нет цивилизованного диалога между Востоком и Западом, пока продолжается война, будет сохраняться риск необратимого развития событий. Восстановление диалога между Востоком и Западом может уберечь нас от последствий», — отметил Сийярто.

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      Виктория Кондратьева
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