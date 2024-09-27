Парень решил разыграть сестру и попал под суд

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ее двоюродный брат решил разыграть ее и попал под суд. Парень сбросил сестру в бассейн, из-за чего она подала на него в суд.

Автор поста написала, что у нее есть проблемы со слухом, из-за чего она вынуждена носить слуховой аппарат стоимостью шесть тысяч долларов (более 555 тысяч рублей). Недавно они с братом пришли на день рождении бабушки, во дворе у которой есть бассейн.

Молодой человек решил разыграть сестру и толкнул ее в воду вопреки ее просьбам не делать этого. «Когда я сказала ему, сколько стоит мой слуховой аппарат, который он испортил, и что ему придется покупать новый, он испугался и сказал, что ни за что этого не сделает», — отметила героиня истории.

По ее словам, семья настаивала на том, чтобы она сама заменила аппарат, так как зарабатывает значительно больше кузена. «В то время он учился в колледже, едва сводя концы с концами на работе в колл-центре. У него и его возлюбленной есть ребенок, они живут в однокомнатной квартире», — добавила она.

Девушка отметила, что в ответ на отказ брата покупать ей новый слуховой аппарат она подала на него в суд и выиграла. «Теперь он выплачивает 20 процентов от своей зарплаты, ему пришлось начать работать сверхурочно и бросить колледж, чтобы иметь возможность оплачивать аренду», — сказала она. По словам автора истории, вся ее семья злится на нее за решение подать в суд, однако ее кузен ни разу не попытался попросить у нее прощения и возместить ущерб без участия суда.

В комментариях многие поддержали решение рассказчицы. По их мнению, брат героини истории заслужил наказания за порчу чужого имущества.

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