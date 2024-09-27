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17:12, 27 сентября 2024Путешествия

Пассажир российского самолета потерял сознание во время полета

Пассажир летевшего из Томска самолета потерял сознание во время полета

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Пассажир российской авиакомпании «КрасАвиа» потерял сознание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Томска в Стрежевой самолета в пятницу, 27 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту. Отмечается, что у него упало давление.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно. По прибытии бортпроводники запросили больному скорую помощь.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился на борту летевшего из Москвы во Владикавказ Airbus A319 25 сентября.

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      Фариза Бацазова
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