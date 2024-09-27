Пассажир российского самолета потерял сознание во время полета

Пассажир летевшего из Томска самолета потерял сознание во время полета

Пассажир российской авиакомпании «КрасАвиа» потерял сознание во время полета. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Томска в Стрежевой самолета в пятницу, 27 сентября. Экипаж доложил о больном пассажире на борту. Отмечается, что у него упало давление.

Несмотря на случившееся, командир воздушного судна решил следовать в аэропорт назначения. Посадка прошла благополучно. По прибытии бортпроводники запросили больному скорую помощь.

Ранее пилотов самолета российской авиакомпании S7 Airlines попытались ослепить лазером во время полета. Инцидент случился на борту летевшего из Москвы во Владикавказ Airbus A319 25 сентября.