Китай заявил о планах создать платформу для разрешения кризиса на Украине

Ван И: Китай и Бразилия создадут платформу для разрешения кризиса на Украине

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга в сотрудничестве с Пекином создадут платформу «Друзья мира», дабы совместно способствовать мирному разрешению кризиса на Украине. Об этом в ходе встречи с Селсу Аморимом, спецпредставителем бразильского президента, заявил глава МИД КНР Ван И, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте китайского дипломатического ведомства.

Отмечается, что «Друзья мира» задумана как открытая группа, которая «стремится к инклюзивному диалогу, а не закрытости и конфронтации».

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Китай намерен заручиться поддержкой стран «мирового большинства» и Глобального Юга, чтобы они выступили за принятие плана по достижению мира на Украине, разработанного ранее Пекином и предполагающего прекращение огня с выгодой для России.