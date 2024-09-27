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08:57, 27 сентября 2024Мир

Китай заявил о планах создать платформу для разрешения кризиса на Украине

Ван И: Китай и Бразилия создадут платформу для разрешения кризиса на Украине

Фото: Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China / Xinhua / Globallookpress.com

Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга в сотрудничестве с Пекином создадут платформу «Друзья мира», дабы совместно способствовать мирному разрешению кризиса на Украине. Об этом в ходе встречи с Селсу Аморимом, спецпредставителем бразильского президента, заявил глава МИД КНР Ван И, соответствующее сообщение опубликовано на официальном сайте китайского дипломатического ведомства.

Отмечается, что «Друзья мира» задумана как открытая группа, которая «стремится к инклюзивному диалогу, а не закрытости и конфронтации».

Ранее Politico со ссылкой на дипломатические источники сообщил, что Китай намерен заручиться поддержкой стран «мирового большинства» и Глобального Юга, чтобы они выступили за принятие плана по достижению мира на Украине, разработанного ранее Пекином и предполагающего прекращение огня с выгодой для России.

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      Виктория Кондратьева
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