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08:38, 26 сентября 2024Мир

Раскрыты усилия Китая по продвижению выгодного для России плана мира на Украине

Politico: Китай заручится поддержкой плана по Украине в ООН с выгодой для России

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Китай намерен заручиться поддержкой стран «мирового большинства» и Глобального юга, чтобы они выступили за принятие плана по достижению мира на Украине, разработанного ранее Пекином и предполагающего прекращение огня с выгодой для России. Об этом сообщает Politico.

«Китайские представители выступили на этой неделе на Генеральной Ассамблее ООН с планом заручиться поддержкой стран Латинской Америки, Азии и Африки, которые заморозят линии фронта», — говорится в публикации.

При этом представители посольства Китая в Вашингтоне отказались комментировать, работает ли оно над тем, чтобы сплотить сторонников китайского мирного плана на Генеральной Ассамблее ООН, заявив при этом, что Китай как и прежде лишь «поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса».

Ранее стало известно, что для противодействия усилиям Китая Украина призвала членов ООН отказаться от поддержки мирного плана Пекина. Подчеркивается, что украинские власти всерьез обеспокоены этими данными, и поэтому решили придать данную информацию публичной огласке.

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      Виктория Кондратьева
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