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19:04, 27 сентября 2024Интернет и СМИ

Переехавший в Испанию российский комик пожаловался на минусы страны

Комик Чужой назвал жару, запахи и возможность быть ограбленным минусами Испании

Кадр: Петя Плосков / YouTube

Популярный российский стендап-комик Денис Чужой, переехавший в Испанию, пожаловался на недостатки страны. Подробности он раскрыл в эфире шоу «Петя любит выпить», запись доступна на YouTube.

Минусами страны юморист назвал жару, запахи и риск быть ограбленным. Он рассказал, что видел девушек, надевающих ручки сумок на ноги, чтобы вещь невозможно было украсть. «Видишь иногда, как сидят четыре девушки, и четыре ноги в четырех сумках», — рассказал комик о мерах предосторожности местных жителей.

Ведущий шоу, блогер Петр Плосков также отметил, что в Испании много карманников. «У меня у всех друзей и знакомых айфоны на веревочках, пришиты буквально. Они еще знают, какие должны быть веревочки, чтобы они с силиконом были», — пояснил он.

Ранее Чужой рассказал о депортации из Германии. Комик признался, что раньше планировал получить немецкий паспорт, однако позже передумал.

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      Олег Давыдов
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