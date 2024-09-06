Уехавший из России комик рассказал о депортации из Германии

Комик Денис Чужой рассказал, что его депортировали из Германии

Известный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, рассказал о депортации из Германии. Подробности он раскрыл в видео, опубликованном на его YouTube-канале.

Чужой признался, что раньше планировал получить гражданство Германии, однако позже передумал. «Я пришел к выводу, что, наверное, не очень хочу интегрироваться в Германии и перенимать их способ мышления», — пояснил он.

Комик отметил, что у него есть обида на Германию, так как однажды его депортировали из страны. «Я прилетел с каких-то концертов и у меня была виза, которая по факту туристическая, а мой ВНЖ уже был почти готов», — вспомнил он.

Тогда на паспортном контроле юморист признался сотруднику пограничной службы о том, что у него была только туристическая виза, но через неделю он получит ВНЖ. «Оказалось, что нельзя так говорить на паспортном контроле, нужно говорить, что ты приехал с туристическими целями», — подчеркнул он. В итоге, по его словам, его несколько часов допрашивали, после чего решили депортировать из страны, однако вылететь он должен был на следующее утро.

Комик рассказал, что ему выдали раскладушку в аэропорту Берлина и сказали лечь за стойками пропуска пассажиров на рейс, за которыми сотрудницы аэропорта сканируют посадочные талоны. «Это был один из поводов мне задуматься о том, что я, возможно, не хочу жить в этой стране», — заключил он.

Ранее Чужой оценил уровень русофобии в европейских странах. Юморист признался, что ни разу не столкнулся с ней за время своего пребывания в Европе.