Уехавший из России комик оценил уровень русофобии в Европе

Комик Чужой заявил, что не сталкивался с русофобией в Европе

Известный стендап-комик Денис Чужой, уехавший из России, заявил, что во время поездок по Европе не столкнулся с русофобией, но был готов к ней. Ее уровень комик оценил в интервью для YouTube-канала TV2media.

В интервью у Чужого спросили, сталкивался ли он с русофобией после отъезда из страны. «Нет, нигде. Я всегда готов, потому что я всегда накачиваю себя какими-то соцсетями», — ответил он.

Так, по словам юмориста, из-за многочисленных публикаций в соцсети X (бывшая Twitter) о том, что польская авиакомпания LOT не пускает на борт самолета россиян, он готовился к тому, что ему откажут в услугах компании. «Я внутри себя репетирую речь. Про дискриминацию, еще что-то. Я такой: "Я вам сейчас все скажу". Я подаю паспорт и билет, и они такие: "Have a goog flight" (в переводе с английского — "Хорошего полета!")», — вспомнил комик.

Ранее Чужой заявил, что ему было неловко говорить о своем происхождении после отъезда из России. Комик признался, что он хотел оправдываться за то, откуда он приехал.