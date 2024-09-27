Певица IOWA рассказала о разлуке с маленьким сыном

Певица IOWA призналась, что тяжело переживает разлуку с сыном из-за работы

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, рассказала, как переживает разлуку со своим маленьким сыном, когда ей приходится уезжать на съемки или мероприятия. Ее слова передает издание The Voice.

«Это всегда очень тяжело. Сегодня стояли долго с ним, я говорила: "Маленький, приеду через несколько часов, а он уже все понимает, ему ведь уже полгода"», — призналась артистка.

IOWA также сообщила, что разрешает ребенку раскрываться и проявляться с разных сторон, потому что они с мужем совсем не строгие родители.

Ранее IOWA рассказала, что прожила несколько месяцев с грудным ребенком в машине.