IOWA рассказала о жизни в вагончике с грудным ребенком

Певица IOWA рассказала, что несколько месяцев жила в машине с грудным ребенком

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, рассказала, что несколько месяцев жила в машине с грудным ребенком. Слова артистки приводит Пятый канал.

По словам Иванчиковой, ей пришлось жить с ребенком в передвижном вагончике во время съемок фильма «Бар "МоскваЧики"».

«Это было как во сне. Моему ребенку было четыре месяца. Мы жили в вагончике, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве, и это было крейзи!» — призналась певица.

Также Иванчикова заявила, что «бегала в перерывах» между съемочными сменами кормить сына.

Ранее артистка рассказала о рождении первенца и эмоциях, которые испытала, став матерью.