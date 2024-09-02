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18:21, 2 сентября 2024Культура

IOWA рассказала о жизни в вагончике с грудным ребенком

Певица IOWA рассказала, что несколько месяцев жила в машине с грудным ребенком

Фото: Belkin_Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Певица Екатерина Иванчикова, известная под псевдонимом IOWA, рассказала, что несколько месяцев жила в машине с грудным ребенком. Слова артистки приводит Пятый канал.

По словам Иванчиковой, ей пришлось жить с ребенком в передвижном вагончике во время съемок фильма «Бар "МоскваЧики"».

«Это было как во сне. Моему ребенку было четыре месяца. Мы жили в вагончике, сначала в Санкт-Петербурге, потом в Москве, и это было крейзи!» — призналась певица.

Также Иванчикова заявила, что «бегала в перерывах» между съемочными сменами кормить сына.

Ранее артистка рассказала о рождении первенца и эмоциях, которые испытала, став матерью.

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      Андрей Шеньшаков
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