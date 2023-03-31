Солистка группы IOWA родила первенца

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова рассказала, что родила первенца

35-летняя солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова родила первенца. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккауне (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На своей странице в социальной сети исполнительница отметила, что родила утром. «Случилось! 8:19», — написала Иванчикова. Артистка не стала делиться подробностями, а также уточнять пол и имя младенца.

В 2016 году солистка группы IOWA вышла замуж за гитариста Леонида Терещенко.

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