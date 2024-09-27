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14:13, 27 сентября 2024Экономика

Российские ученые начали скармливать пластик моли

Новосибирские ученые нашли способ утилизировать пластик, скармливая его моли

Фото: Hans Lang / Globallookpress.com

В Новосибирском государственном техническом университете (НГТУ) нашли революционный способ утилизации неперерабатываемого пластика. О новой отечественной разработке пишет пресс-служба учреждения.

Российские ученые выяснили, что пластиком способна питаться селективная восковая моль. Для более эффективного переваривания полимеры скармливают вместе с медом, воском и кукурузной крупой. Как показали исследования, у двух сотен личинок уходит десять дней на то, чтобы поглотить четыре килограмма отходов.

Данный метод утилизации пластика намного экологичнее действующих в России программ — образующиеся в результате горения вредные газы усугубляют парниковый эффект на планете. Однако массовый запуск технологии только предстоит наладить. В дальнейшем продукты жизнедеятельности насекомых можно также применять в косметологии, медицине, сельском хозяйстве и производстве биологически активных добавок.

Ранее стало известно об угрозе, нависшей над подземными организмами. Как выяснилось, популяции червей и клещей могут исчезнуть в результате загрязнения почв, причем такого урона почвенной биоте не могут причинить ни глобальное потепление, ни расширение сельхозугодий.

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      Виктория Клабукова
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